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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
Утром во вторник, 26 ноября, у села Юшта в Шиловском районе закрыли паромную переправу. Об этом сообщила
Отмечается, что ее работу приостановили по техническим причинам.
На месте выставили предупреждающие знаки.
«Дорожное сообщение с населенными пунктами не нарушено, имеется объездная дорога. Жизнеобеспечение населения не нарушено», — говорится в сообщении.
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.