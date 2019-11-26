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11:30, 26 ноября 2019 238
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В Рязанской области снизилось число отравлений алкоголем

В Рязанской области снизилось число отравлений алкоголем

В Рязанской области снизилось число отравлений алкоголем. Об этом сообщил сайт регионального управления Роспотребнадзора.

За 10 месяцев года в области число отравлений спиртосодержащей жидкостью по сравнению с аналогичным периодом 2016 года снизилось на 25%.

«Случаи отравления были связаны с токсическим действием алкоголя (избыточное употребление алкоголя, несовместимое с жизнью)», — добавили в сообщении.

Всего в этом году в области проверили 52 организаций, исследовали около 300 проб алкогольной продукции. По нарушениям вынесли 49 постановлений на сумму около 700 тысяч рублей.

Материалы четырех дел направлены на рассмотрение в суды, чтобы приостановить деятельность объектов и конфисковать нелегальную алкогольную продукцию. Два объекта закрыли на срок от 20 до 28 суток, по материалам двух административных правонарушений наложили штрафы.

Специалисты управления продолжают контроль за оборотом спиртосодержащей продукции в регионе.


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