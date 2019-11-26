В Рязани запатентовали технологию создания дешевых солнечных батарей

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Фото: Pixabay.com
Ученые Рязанского государственного университета имени Есенина запатентовали технологию производства солнечных батарей. По словам доцента вуза Вадима Трегулова, они на треть дешевле аналогов, передает
Мужчина пояснил, что ученые начали применять тонкие пленки пористого кремния одновременно в качестве антиотражающего покрытия и поглощающего свет слоя.
«Использование именно этого вещества, нанесение которого не требует применения дорогостоящего оборудования, позволяет снизить стоимость производства в среднем на 30%", — заявил Трегулов.
По его мнению, благодаря этой технологии можно будет конкурировать с основными производителям солнечных батарей из Китая.
Вадим Трегулов добавил, что главная проблема пористого кремния заключается в его нестабильности: он быстро теряет первоначальные свойства. Сейчас ученые решают, как справиться с этим.
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