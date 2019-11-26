В Рязани устроят рок-фестиваль в защиту животных

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Фото: Pixabay.com
В Рязани устроят благотворительный рок-фестиваль в защиту животных. Его
Организаторы рассказали, что на фестивале выступят группы «Цепь» и «Складень», Ирина Рэйн и академия музыки «Крылья». Специальным гостем станет Сергей Маврин с инструментальной программой.
Вход с 19:00. Цена билета 400 рублей.
Отмечается, что на благотворительном фестивале будет пес Мухтар, которого хозяин
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.