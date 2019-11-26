В Рязани ищут очевидцев смертельной аварии с «Пежо» на улице Спортивной

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В Рязани ищут очевидцев смертельной аварии на улице Спортивной. Об этом
ДТП произошло 15 ноября. Примерно в 7:15 у дома №12Г Peugeot столкнулся с «ВАЗ-2107». Погиб 26-летний пассажир «семерки», 49-летний водитель получил травмы.
За рулем Peugeot был 47-летний мужчина.
Очевидцев просят обратиться по адресу: улица Фирсова, дом №12, корпус 1 или по телефонам: 29-74-99, 29-72-56.
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.