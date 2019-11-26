В Рязани двадцати многодетным семьям вручили награды

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В понедельник, 25 ноября, в Рязани чествовали многодетных родителей. В честь Дня матери награды вручили двадцати семьям.
Губернатор Николай Любимов поздравил рязанцев с праздником и поблагодарил их за «достойное воспитание детей и большой вклад в укрепление семейных ценностей».
«Уверен, что та работа, которая проводится сегодня, позволит в значительной мере повысить уровень жизни, улучшить демографическую ситуацию, качество оказания медицинской помощи, расширить сеть образовательных учреждений и дать нашим детям современное образование», — сказал глава региона.
Он вручил многодетным рязанцам, которые воспитывают от трех до восьми детей, в том числе приемных, почетные знаки «Родительская доблесть», почетные знаки губернатора Рязанской области «За веру и добродетель», премии «Признание».
Кроме того, в этот день наградили родителей, чьи дочери и сыновья добились больших успехов в учебе, творчестве, спорте.
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