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14:36, 26 ноября 2019 36
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В России планируют ввести маркировку домашних животных

В России планируют ввести маркировку домашних животных

До конца года Минсельхоз внесет в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на главу комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова.

В тела животных планируют закреплять или вводить визуальные или смешанные (визуальные и электронные) средства идентификации.

В перечень обязательных к регистрации животных попадут кошки, собаки, мелкий и крупный рогатый скот, пушные звери, рыбы и другие водные животные, домашняя птица, пчелы, олени, лошади, свиньи, ослы, мулы, верблюда и лошаки.

Как отметили в пресс-службе ведомства, законопроект уже направили на рассмотрение в правительственную комиссию.


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