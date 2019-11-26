В России планируют ввести маркировку домашних животных

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До конца года Минсельхоз внесет в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных. Об этом пишут «
В тела животных планируют закреплять или вводить визуальные или смешанные (визуальные и электронные) средства идентификации.
В перечень обязательных к регистрации животных попадут кошки, собаки, мелкий и крупный рогатый скот, пушные звери, рыбы и другие водные животные, домашняя птица, пчелы, олени, лошади, свиньи, ослы, мулы, верблюда и лошаки.
Как отметили в пресс-службе ведомства, законопроект уже направили на рассмотрение в правительственную комиссию.
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