В России отменят выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком

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Фото: Pixabay.com
С 1 января в России отменят ежемесячные выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет. Указ президента
Сейчас выплаты могут получать работающие матери (или другие родственники, ухаживающие за ребенком), а также женщины-военнослужащие, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком.
Указ также отменит норму о начислении 50 рублей студентам и аспирантам, которые находятся в академических отпусках по медицинским показаниям.
Выплаты продолжат платить тем, кому их назначили до вступления указа в силу. Правило также распространится на женщин, родивших до 1 января 2020 года.
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.