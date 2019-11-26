В Путятинском районе перевернулась фура

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Фото: Издательство «Пресса»
Утром во вторник, 26 ноября, в Путятинском районе грузовик MAN протаранил ограждение и перевернулся. Об этом пишет ИД «
ДТП произошло в 5:25 на 329-м километре трассы М-5 между селами Петино и Караулово. Водитель из Дагестана на грузовике с прицепом не рассчитал скорость и не справился с управлением. Большегруз врезался в отбойник, съехал в кювет и перевернулся.
Водитель не пострадал.
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