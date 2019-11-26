В ночь на среду в Рязанской области ожидается до -13 градусов

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В ночь на среду, 27 ноября, в Рязанской области ожидается до -9,-4, местами до -13 градусов. Об этом сообщила
Днем синоптики пообещали до 0, -5 градусов. Осадки не ожидаются. Порывы южного ветра могут достигать 5-10 метров в секунду.
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.