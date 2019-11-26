В кафе на улице Есенина мужчина с ножом пытался украсть сумку

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В кафе на улице Есенина задержали мужчину, который пытался украсть женскую сумку. Об этом сообщил
Вечером в понедельник, 25 ноября, в кафе сработала тревожная сигнализация. На место выехала группа задержания Росгвардии.
В помещении находился пьяный мужчина, который, по словам очевидцев, «хватал со стола нож и размахивал им». Выяснилось, что он пытался украсть сумку у одной из посетительниц.
Росгвардейцы задержали злоумышленника. Им оказался 39-летний ранее судимый уроженец соседнего государства.
Задержанного передали полиции, возбуждено уголовное дело.
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