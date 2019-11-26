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18:37, 26 ноября 2019 120
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В Иркутске школьник и мужчина спасли девочку от насильника

В Иркутске школьник и мужчина спасли девочку от насильника

В Иркутске школьник и мужчина спасли девятилетнюю девочку от насильника. Их наградят, передает РИА Новости.

В субботу, 23 ноября, 48-летний мужчина затолкал девочку в машину. Крики услышал девятиклассник школы №37 Вячеслав Дорошенко. Он попросил помощь у проходившего мимо Глеба Сизых. Вместе они догнали машину и спасли девочку.

Злоумышленник скрылся, его нашли через некоторое время. Оказалось, что с 2001 года он дважды отбывал наказание за преступления сексуального характера. Мужчина освободился в марте 2017 года.


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