В Иркутске школьник и мужчина спасли девочку от насильника

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В Иркутске школьник и мужчина спасли девятилетнюю девочку от насильника. Их наградят, передает
В субботу, 23 ноября, 48-летний мужчина затолкал девочку в машину. Крики услышал девятиклассник школы №37 Вячеслав Дорошенко. Он попросил помощь у проходившего мимо Глеба Сизых. Вместе они догнали машину и спасли девочку.
Злоумышленник скрылся, его нашли через некоторое время. Оказалось, что с 2001 года он дважды отбывал наказание за преступления сексуального характера. Мужчина освободился в марте 2017 года.
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