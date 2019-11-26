В Госдуме предложили сделать 31 декабря выходным

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Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддержал предложение сделать 31 декабря выходным. Об этом он сообщил в интервью с «
Также Нилов высказался на сокращение новогодних каникул.
Он заявил, что изменения нужно прописать в Трудовом кодексе.
Каникулы он предложил сократить с 31 декабря по 3 января, остальные дни включить в оплачиваемый отпуск.
По его словам, 31 декабря, нельзя назвать полноценным рабочим днем, так как «на большинстве предприятий накрывают столы и проводят корпоративы».
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