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16:47, 26 ноября 2019 172
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В Госдуме предложили сделать 31 декабря выходным

В Госдуме предложили сделать 31 декабря выходным

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддержал предложение сделать 31 декабря выходным. Об этом он сообщил в интервью с «Газетой.ru».

Также Нилов высказался на сокращение новогодних каникул.

Он заявил, что изменения нужно прописать в Трудовом кодексе.

Каникулы он предложил сократить с 31 декабря по 3 января, остальные дни включить в оплачиваемый отпуск.

По его словам, 31 декабря, нельзя назвать полноценным рабочим днем, так как «на большинстве предприятий накрывают столы и проводят корпоративы».


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