В Горроще мужчина сбил женщину и увез ее с места ДТП

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В понедельник, 25 ноября, около дома №24 по улице Дзержинского мужчина сбил женщину и увез ее с места ДТП. Видео аварии появилось на YouTube.
«Пострадавшая в шоковом состоянии, ничего не соображала. Водитель усаживает ее со второго раза в свое авто и везет, с его слов, в травмпункт», — написал автор видео.
Он добавил, что в травмпункт в этот вечер никого не привозили, в ГИБДД ДТП также не зарегистрировано.
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.