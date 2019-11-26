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17:29, 26 ноября 2019 348
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В четверг на трех рязанских улицах отключат свет

В четверг на трех рязанских улицах отключат свет

В четверг, 28 ноября, на трех рязанских улицах отключат свет. Об этом сообщила пресс-служба горадиминистрации.

Из-за работ на воздушной линии с 9:30 до 16:00 электричества не будет по следующим адресам:

  • улица Пронская, дома с 1 по 104;
  • улица Никуличинская, дома 1, 5, 7, 78.

Из-за работ на трансформаторной подстанции с 10:00 до 18:00 свет отключат в поселке Никуличи: улица Хлебная, дома с 7 по 67.

Работы проведет МУП «РГРЭС».


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