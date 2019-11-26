В центре Рязани маршрутка попала в ДТП

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Утром во вторник, 26 ноября, на Первомайском проспекте маршрутка попала в ДТП. Фото с места аварии появилось «ВКонтакте».
ДТП произошло около остановки в сторону Московского.
По информации сервиса «Яндекс.Пробки"вижение на месте аварии не затруднено.
Фото
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.