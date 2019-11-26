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Фото: Pixabay.com
В 2020 году в Воронежской области заменят 101 школьный автобус. Об этом
Руководитель департамента образования, науки и молодежной политики области Олег Мосолов пояснил, что деньги на новые автобусы уже зарезервировали. По его словам, в этом году в регионе заменили 68 школьных автобусов.
Мосолов предложил «на местном уровне обращать особое внимание на подбор водителей» и контролировать требования безопасности.
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.