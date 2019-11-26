В 2020 году в Воронежской области откроют три школы и 14 детсадов

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Фото: Pixabay.com
В 2020 году в Воронежской области планируют открыть три школы и 14 детсадов. Об этом во вторник, 26 ноября,
В этом году на строительство и реконструкцию школ из бюджетов всех уровней выделили четыре с половиной миллиарда рублей. В эксплуатацию ввели девять школ и пристроек к ним. Ремонт провели в 337 школах (на это ушло более 400 миллионов).
В следующем году на школы выделят три миллиарда рублей. Капитально отремонтировать хотят более 250 школ.
Кроме того, до конца года в области сдадут 23 детских сада. В следующем году на детсады выделят почти два миллиарда рублей.
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.