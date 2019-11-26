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Вечером во вторник, 26 ноября, в Песочне прорвало водопровод. В группе «
«Пока сотрудники „Водоканала“ решают, что делать: по оперативным данным, прорвалась 500-тая водопроводная труба, надо отключать жилой массив 1-го микрорайона. Сотрудники ГИБДД перекрыли улицу Полевую», — говорится в посте.
Судя по фото, дорога уже покрылась льдом.
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В магазинах уже начали продавать искусственные елки.