У перевозчика маршрута до Шлакового закончилась лицензия

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Фото: Администрация Рязани
У перевозчика, обслуживающего маршрут №68, закончилась лицензия. У свидетельства вышел срок действия, сообщила
Из-за этого обслуживание маршрута от поселка Юбилейного до улицы Трудовой в Шлаковом прекратили.
С 26 ноября временное разрешение на работу получил перевозчик ООО «РТК Возрождение», на линию вышли восемь машин. Позже в городе пройдет открытый конкурс на маршрут №68.
«Начиная с 27 ноября, после внесения в реестр УГАДН всех транспортных средств, на городские улицы выйдет 25 автобусов», — говорится в сообщении.
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.