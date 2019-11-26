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11:50, 26 ноября 2019 379
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Строительство дома в Солотче обсудят на публичных слушаниях

Строительство дома в Солотче обсудят на публичных слушаниях

Строительство дома в Солотче обсудят на публичных слушаниях. Об этом сообщает сайт мэрии.

На участке площадью 1285 квадратных метров на улице Лесной намерены построить двухэтажный жилой дом высотой не более 11,7 метра. Территория находится в подзоне административного и культурно-бытового обслуживания и заявитель Шамраевский просит предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования территории — жилой дом.

Дело в том, что правила застройки Солотчи запрещают возводить частные дома выше 7,5 метра, однако для зданий административного и культурно-бытового обслуживания разрешается высота до 15 метров.

Обсуждение пройдет в четверг, 12 декабря, в административном здании № 107 на улице Введенской, кабинет № 219. Начало в 18 часов.


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