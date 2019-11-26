Сотрудники «Рязаньэнерго» научили Шиловских школьников электробезопасному поведению

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Сотрудники «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» провели урок электрограмотности для учеников 1 — 3 классов Шиловской школы № 1.
Более 100 детей с помощью обучающего фильма узнали, что нужно делать, если на пути встретился провисший или оборванный провод, задумались о трагических последствиях попыток самовольного проникновения на энергообъекты, селфи, игр и рыбалки вблизи них.
Также школьникам разъяснили значение установленных на электрооборудовании предупреждающих знаков, продемонстрировали экипировку энергетиков и вручили тематические листовки и сувениры.
«Учить подрастающее поколение электробезопасному поведению так же важно, как и предметам школьной программы, — отметил начальник Шиловского района электрических сетей Евгений Ерохин. — В рамках системной работы по профилактике детского и подросткового электротравматизма мы регулярно инициируем проведение бесед в образовательных учреждениях, проводим тематические акции и конкурсы. В Шиловскую школу № 1 мы приехали по приглашению одного из ее учеников. Первоклассник Савелий Жаринов неоднократно участвовал и становился победителем в номинациях ежегодного межрегионального интернет-конкурса „Электрознания и Призомания“. С помощью родителей он оставил заявку на
Энергетики напомнили, что 11-й межрегиональный интернет-конкурс для детей и подростков от 5 до 18 лет «Электрознания и Призомания» проходит с 1 октября 2019 года по 1 марта 2020 года. В номинациях «Эрудит», «Сказочник», «Художник» победители помимо призов получат дополнительный бонус — их работы войдут в сборник «Тетрадь электрознаний-3». Номинация «Герой видео» приглашает к участию юных блогеров, а в категории «Педагог» победа достанется учителям, заинтересовавшим участием в конкурсе наибольшее число своих учеников.
Подробная информация о конкурсе размещена на сайте «Россети Центр и Приволжье» в разделе «Потребителям. Основы электробезопасности» и в группе «
«Специалисты „Рязаньэнерго“ всегда готовы принять заявки от педагогов и родителей на проведение уроков электрограмотности в детских садах, школах, обучающих центрах. С запросом можно обратиться в отдел по связям с общественностью Рязаньэнерго по телефонам +7 (4912)20-42-28, 20-44-28 или оставить заявку на
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