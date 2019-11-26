Шиловец едва не зарезал пасынка

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Житель шиловского поселка Лесной едва не зарезал пасынка. Об этом
23-летний мужчина решил переночевать у матери. Он попросил ее поговорить с отчимом, чтобы тот ушел на ночь. Как отметили в полиции, мужчины постоянно ссорятся.
Отчим согласился уйти, но затем начал ругаться с пасынком и пригрозил убить его ножом. Тот обратился в полицию.
«Ранее 46-летний мужчина уже был судим за угрозу убийством, но, видимо, память о наказании не дала ему сил обуздать свой буйных нрав, — пояснили в пресс-службе. — За повторное преступление наказание будет более строгим».
На злоумышленника завели уголовное дело по части 1 статьи 119 УК («Угроза убийством»). Ему грозит до двух лет тюрьмы.
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.