Сгоревший в своем доме житель Клепиковского района «вел асоциальный образ жизни»

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Фото: Издательство «Пресса»
Мужчина, который погиб во время пожара в деревне Шакино Клепиковского района, жил один. Об этом пишет издательство «
По словам начальника местной пожарной части, 59-летний мужчина вел асоциальный образ жизни.
Сигнал о возгорании его дома поступил в 16:54, на вызов выехали два расчета. К моменту их прибытия деревянное здание уже горело полностью.
К 17:45 пожар локализовали, в 19:00 — ликвидировали. На пепелище обнаружили тело хозяина дома.
Соседние дома не пострадали, причину возгорания устанавливают.
Напомним, пожар сняли на
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.