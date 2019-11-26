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13:04, 26 ноября 2019 331
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Сгоревший в своем доме житель Клепиковского района «вел асоциальный образ жизни»

Сгоревший в своем доме житель Клепиковского района «вел асоциальный образ жизни»

Фото: Издательство «Пресса»

Мужчина, который погиб во время пожара в деревне Шакино Клепиковского района, жил один. Об этом пишет издательство «Пресса».

По словам начальника местной пожарной части, 59-летний мужчина вел асоциальный образ жизни.

Сигнал о возгорании его дома поступил в 16:54, на вызов выехали два расчета. К моменту их прибытия деревянное здание уже горело полностью.

К 17:45 пожар локализовали, в 19:00 — ликвидировали. На пепелище обнаружили тело хозяина дома.

Соседние дома не пострадали, причину возгорания устанавливают.

Напомним, пожар сняли на видео.


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