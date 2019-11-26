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13:18, 26 ноября 2019 537
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Рязанским охотникам в пять раз увеличили вознаграждение за убитых лис 4

Рязанским охотникам в пять раз увеличили вознаграждение за убитых лис

Фото: Pixabay.com

Рязанским охотникам в пять раз увеличили вознаграждение за убитых лис. Постановление приняли на заседании регионального правительства во вторник, 26 ноября, пишут «Рязанские ведомости».

Ранее за одну тушку давали 150 рублей. Вознаграждение вырастет до 750 рублей.

Отмечается, что деньги смогут получить только те охотники, чей билет зарегистрировали в Рязанской области.

Начальник главного управления ветеринарии области Людмила Гаврикова считает, что нововведение положительно скажется на борьбе с бешенством животных.

По информации минприроды региона, численность лисицы в регионе снизилась с 4 200 до 2 600 тысяч особей. Поголовье нужно сократить еще на 506 особей. На это в региональной программе «Развитие государственной ветеринарной службы» предусмотрено 380 тысяч рублей.


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