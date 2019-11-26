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Фото: Pixabay.com
Рязанским охотникам в пять раз увеличили вознаграждение за убитых лис. Постановление приняли на заседании регионального правительства во вторник, 26 ноября, пишут «
Ранее за одну тушку давали 150 рублей. Вознаграждение вырастет до 750 рублей.
Отмечается, что деньги смогут получить только те охотники, чей билет зарегистрировали в Рязанской области.
Начальник главного управления ветеринарии области Людмила Гаврикова считает, что нововведение положительно скажется на борьбе с бешенством животных.
По информации минприроды региона, численность лисицы в регионе снизилась с 4 200 до 2 600 тысяч особей. Поголовье нужно сократить еще на 506 особей. На это в региональной программе «Развитие государственной ветеринарной службы» предусмотрено 380 тысяч рублей.
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.