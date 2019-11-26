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19:53, 26 ноября 2019 199
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Рязанская область сэкономила более миллиарда на централизации госзакупок

Рязанская область сэкономила более миллиарда на централизации госзакупок

Фото: Pixabay.com

Рязанская область сэкономила 1,3 миллиарда на централизации госзакупок. По словам Николая Любимова, теперь эту процедуру полностью цифровизовали.

На своей странице во «ВКонтакте» губернатор отметил, что сэкономленные деньги направят на ремонт дорог и соцобъектов.

«Сейчас мы выстраиваем систему эффективного управления госимуществом для большей экономии бюджета — сокращаем количество необрабатываемых сельхозземель, вовлекаем неиспользуемое госимущество в хозяйственный оборот, оказываем имущественную поддержку малому и среднему бизнесу», — написал Любимов.


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