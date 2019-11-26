Рязанская область направит двенадцать с половиной миллионов на поддержку сельских фельдшеров

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Рязанская область направит 12,5 млн рублей на компенсацию врачам-фельдшерам в возрасте до 50 лет, переехавшим на работу в село. Проект соответствующего постановления одобрили на заседании регионального правительства во вторник, 26 ноября.
«Уверен, что эта мера и увеличение средств, которые будут затрачены, позволят нам постепенно уходить от дефицита кадров в сельской местности», — отметил губернатор Николай Любимов.
Участники заседания также рассмотрели несколько нормативно-правовых актов в сфере дорожного хозяйства. В частности, распределили субсидии муниципальным образованиям Рязанского района в размере 20,8 млн рублей за счет экономии средств облбюджета по результатам проведенных торгов.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьБраконьер из Москвы застрелил лося в Клепиковском районе
|
cледующая новость →За две недели на наркотики протестировали около шести тысяч рязанских школьников
По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.