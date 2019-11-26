Рязанка стала финалисткой конкурса «Российская красавица-2019»

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Рязанка Яна Михайлюк завоевала звание «Первая вице-Российская красавица 2019». Об этом сообщил портал «
Финалы конкурсов «Российская красавица-2019», «Топ Модель России 2019» и «Топ Модель Plus 2019» прошли в Москве.
Конкурсантки продемонстрировали коллекции российских дизайнеров, среди которых оказалась рязанский дизайнер Ольга Султанова.
Корону «Российская красавица 2019» получила Алина Рудакова (Саратов). Звание «Вторая вице-российская красавица» завоевала Анастасия Зимина (Белорецк), третьей стала Анастасия Волкова (Нижневартовск).
Как распределились остальные места можно посмотреть
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.