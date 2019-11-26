Рязанцам рассказали, выпадет ли в ноябре снег

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В Рязанском
По данным синоптиков, осадки жители региона увидят в конце недели: в четверг, 28 ноября, а также ночью и днем в воскресенье, 1 декабря.
Ожидается нулевая температура, поэтому осадки будут смешанного типа — дождь со снегом.
Также рязанцев предупредили о гололедице на дорогах.
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.