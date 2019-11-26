Рязанцам рассказали об изменениях в налоговом законодательстве с 2020 года. В понедельник, 25 ноября, в центральном офисе Прио-Внешторгбанка прошел семинар в рамках недели финансовой грамотности от Центробанка.

Начальник отдела налогообложения имущества УФНС по Рязанской области Сергей Сухов напомнил, что уже отменена федеральная льгота на транспортный налог для большегрузов. Также он рассказал об отмене налога на движимое имущество организаций с 2019 года и познакомил собравшихся с нововведениями.

По его словам, по сравнению с этим годом в 2020-м расширен перечень объектов недвижимости, которая облагается налогом, исходя из кадастровой стоимости.

Кроме того, Сергей Сухов рассказал о новых льготах для многодетных семей и предпенсионеров и уточнил, что в 2021 году для организаций отменяются декларации по земельному и транспортному налогам — появится заявительный порядок предоставления льгот за 2020 год.

По налогу на имущество организаций отменяется предоставление расчетов авансовых платежей. Нововведение распространяется уже на период налогообложения, начинающийся опять же с 2020 года.

Сергей Сухов напомнил, что с 1 января 2020 года в силу вступит новый порядок предоставления единой налоговой декларации по налогу на имущество организации, который подразумевает представление в региональное налоговое управление уведомления с 1 января до 1 марта 2020 года.

Начальник отдела работы с налогоплательщиками областного УФНС Алла Кондакова напомнила об удобных сервисах и приложениях, позволяющих получать документы в режиме онлайн и экономить время.

После семинара спикеры ответили на вопросы собравшихся, которые интересовались льготами для предпенсионеров и разработкой сервиса «Налоговый калькулятор» для спецрежимов налогообложения.

Начальник отдела организации персонифицированного учета рязанского отделения Пенсионного фонда Ольга Шершнева обратила внимание участников семинара на законопроект, который предусматривает переход на электронные книжки. Если его примут с теми поправками, которые внесли депутаты после второго чтения, то работодателям надо будет до 30 июня 2020 года уведомить сотрудников о том, что все изменения, требующие записи в трудовую книжку, им по-прежнему могут вносить в бумажный вариант или в новую электронную «трудовую». Выбрав второй вариант, работник получит бумажную трудовую на руки и будет сам отвечать за ее хранение.

Как пояснила сотрудники Пенсионного фонда, переход на электронную форму позволит своевременно отслеживать изменения в трудовом статусе работника и производить положенные начисления.

Большинство участников семинара интересовал вопрос, будет ли автоматизирована эта работа. Сотрудники Пенсионного фонда рассчитывают, что к тому времени уже разработают соответствующее приложение.

В беседе с журналистами председатель правления Прио-Внешторгбанка Роман Ганишин рассказал, что такие семинары пользуются большой популярностью.

«Мы часто проводит подобные встречи и получаем положительные отклики от наших клиентов и других заинтересованных лиц. Семинары помогают клиентам банка и городскому бизнесу в целом сориентироваться в бизнессреде и максимально эффективно вести себя в рамках осуществления своей деятельности», — заключил Ганишин.