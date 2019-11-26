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22:39, 26 ноября 2019 250
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Рязанца осудили за кражу и разбой

Рязанца осудили за кражу и разбой

Фото: Pixabay.com

Рязанца осудили за кражу и разбой. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В конце 2018 года горожанин заметил мужчину, который расплачивался в кафе. Злоумышленник проследил за ним и в подъезде дома несколько раз ударил по голове. Рязанец забрал у избитого телефон, деньги и банковскую карту с пин-кодом. 26-летний злоумышленник попросил брата снять с карты деньги. Тот, не зная о случившемся, выполнил просьбу.

Ущерб превысил 13 тысяч рублей.

Мужчину признали виновным по части 1 статьи 162, пункту «г» части 3 статьи 158 УК и приговорили к 3 годам 2 месяцам колонии строгого режима. Отмечается, что ранее его неоднократно судили.


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