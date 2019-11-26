«Ростелеком» объявил «Черную пятницу» для абонентов в Рязани

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«Ростелеком» объявил о старте акции «Черная пятница» в Рязани, которая продлится до 8 декабря.
При покупке внутренней Wi-Fi HD видеокамеры по специальной ссылке рязанцы получат скидку 40% и три месяца бесплатного пользования сервисом «Видеонаблюдение».
Кроме того, новым клиентам, которые еще не подключили домашний интернет и ТВ, цифровой провайдер дарит месяц бесплатного пользования этими услугами. Стать обладателем сервисов можно по ссылке.
«В конце ноября стартовала привычная уже для всех пора огромных скидок. Мы как национальный цифровой провайдер тоже не обходим стороной „Черную пятницу“ и дарим своим клиентам не только скидки на приобретение оборудования, но и бесплатное время обслуживания ключевых услуг — видеонаблюдения, доступа в интернет и интерактивного ТВ. Кроме того, „Ростелеком“ предлагает сэкономить не только деньги, но и время: оформить заказ можно одним нажатием», — прокомментировал Андрей Карташов, директор рязанского филиала ПАО «Ростелеком».
Цифровая видеокамера от «Ростелекома» оснащена встроенной инфракрасной подсветкой, широким углом обзора, датчиком движения, а также функцией Push-to-talk, которая позволяет транслировать голосовые сообщения. Через личный кабинет и мобильное приложение заказчик может получать уведомления при фиксации движения, просматривать записи в режиме онлайн или в архиве. Данные хранятся на облачной платформе «Ростелекома» от 7 до 30 дней, в зависимости от выбранного тарифа. Камера работает через Wi-Fi и не требует специальных навыков для установки.
Подробную информацию о продукте можно найти на сайте компании, по телефону 8 800 1000 800 или в офисах продаж.
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