Россиян предупредили о росте цен на автомобили в 2020 году

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В 2020 году из-за повышения утилизационного сбора могут вырасти цены на автомобили. Об этом передает
25 ноября стало известно, что премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении утилизационного сбора на машины с января 2020 года. Больше всего ставки поднимутся на утилизицию «легковушек» — до 110,7%.
Машины с двигателем до 1 литра «пострадают» меньше (рост на 46,1%). Рост ставок на утилизацию машин с двигателем от 3,5 литра ожидается на 145%. Утильсбор на самый массовый сегмент автомобилей (двигатель 1-2 литра) увеличится почти на 112,4%.
Как заявил аналитик «ВТБ Капитала» Владимир Беспалов, из-за этого машины массового сегмента с января могут подорожать примерно на 60 тысяч рублей.
По его словам, повышение утильсбора будет больше ощущаться в премиальном сегменте. Эксперт отметил, что перемены не должны привести к массовому закрытию дилерских центров и увольнению сотрудников. Президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев заявил, что повышение утильсбора может привести к росту цен на автомобили до 60-100 тысяч рублей.
В основном, повышение отразится на импортируемых автомобилях, отметили эксперты.
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.