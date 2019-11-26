Появились фото аварии на Касимовском шоссе, в которой пострадал ребенок

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Фото: УМВД по Рязанской области
Пресс-служба рязанского УМВД опубликовала фотографии аварии на Касимовском шоссе. В ДТП пострадал семилетний мальчик.
В понедельник, 25 ноября, в 16:30 около «Ленты» Skoda под управлением 34-летней рязанки
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.