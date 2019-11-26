Полиция ищет водителя, увезшего сбитую женщину с места ДТП в Горроще

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Полиция ищет водителя, который
Подробностей о произошедшем пока нет.
Ранее появилось видео аварии. Водитель сбил женщину, посадил в свою машину и уехал с места ДТП.
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.