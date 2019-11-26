Перед Новым годом энергетики спишут рязанцам пени

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МУП «РМПТС» спишет рязанцам пени. Акция «В Новый год без долгов» пройдет с 1 по 31 декабря, сообщил
Потребителям предложили полностью погасить задолженность за отопление и горячую воду и сэкономить на оплате пени.
Отмечается, что в акции не участвуют люди, в отношении которых вынесли судебные решения о взыскании долгов и штрафов.
К преимуществам акции отнесли то, что:
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.