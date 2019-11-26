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15:26, 26 ноября 2019 1 584
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Около здания рязанского минсельхоза загорелась «Ауди» 3

Около здания рязанского минсельхоза загорелась «Ауди»

Во вторник, 26 ноября, около здания рязанского минсельхоза по адресу: улица Есенина, дом №9 произошло ДТП. Видео с места произошедшего появилось «ВКонтакте».

Автомобиль Audi врезался в припаркованные автомобили, после чего задымился. Причины произошедшего пока неизвестны.

Фото Сергея Глухова


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