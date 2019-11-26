Около «Рязани-1» «занесло» внедорожник

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Вечером в понедельник, 25 ноября, около вокзала «Рязань-1» «занесло» внедорожник, он устроил аварию с тремя автомобилями. Фото с места ДТП появилось «ВКонтакте».
«Занесло внедорожник, собрал три машины», — написал очевидец.
Подробностей о произошедшем пока нет.
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