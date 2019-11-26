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Во вторник, 26 ноября, на улице Чкалова маршрутка попала в ДТП. Фото с места аварии появилось «ВКонтакте».
По словам автора фото, из-за ДТП образовалась пробка.
«От „Ловеча“ пробка в сторону Чкалова», — написала автор снимка.
Фото
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