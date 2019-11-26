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11:05, 26 ноября 2019 306
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На десяти рязанских улицах и в двух поселках отключили холодную воду

На десяти рязанских улицах и в двух поселках отключили холодную воду

Утром во вторник, 26 ноября, на десяти рязанских улицах и в двух поселках отключили холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба горадминимтрации.

Из-за ремонта на водопроводе до 16:00 воды не будет по следующим адресам:

  • улица Корнилова, дома 2-а, 2-б;
  • улица Ушакова, дом 2-а, 2-б;
  • улица Нахимова, дом 2-а, 2-б, 2-в;
  • улица Гайдара, дом 2-а;
  • улица Черновицкая, дом 32 корпус 2;
  • улица Кутузова — частный сектор.

До 17:00 воды не будет по следующим адресам:

  • улица Качевская, дом 30, 30-а, 32, 34, 34 корпус 1, 34 корпус 2, 34 корпус 3, 34 корпус 4, 34 корпус 5, 36, 36 корпус 1, 36 корпус 2;
  • улица Поселковая, дом 7, 7-а, 5, 5 корпус 1, 3-а, 1-а, 8;
  • улица Дружная, дом 13-а;
  • улица Предзаводская, дом 13 (детсад №152), 1/11, 2/9, 3/12, 4/10, 7, 11;
  • поселок Шпалозавод, дома 15, 15-а, 15-б, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28;
  • поселок Борки, улица 11-й район.

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