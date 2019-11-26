Москвичка устроила смертельную аварию во Владимирской области

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В ночь на вторник, 26 ноября, около деревни Бынино Владимирской области произошла смертельная авария. Две иномарки столкнулись примерно в 00:04 на 143 километре дороги «МБК А-108», сообщила пресс-служба местного УМВД.
По предварительной информации, 26-летняя жительница Московской области на Opel Corsa выехала на «встречку» и врезалась в Subaru Impreza под управлением 25-летнего водителя из Московской области.
В результате ДТП женщина скончалась в реанимации, мужчину госпитализировали с многочисленными переломами.
Фото УМВД Владимирской области
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.