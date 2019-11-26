Голосуйте. В Рязани презентовали проекты благоустройства парков в 2020 году

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В Рязани презентовали проекты благоустройства городских парков. Предварительные эскизы опубликовала общественная комиссия города по проекту «Формирование комфортной городской среды» на сайте «НашДом».
Пользователям предлагают
Напомним, в 2020 году благоустроить намерены:
В последней зоне отдыха голосующим предлагают выбрать участок для благоустройства.
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В магазинах уже начали продавать искусственные елки.