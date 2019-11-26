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Фото: Pixabay.com
Со вторника, 26 ноября, для жителей карцевского ЖК «Смайлино» пустили автолавки. Об этом
Автолавки ЗАО «Рязанское молоко» и МП «Хлебозавод №1 города Рязани» будут работать во вторник и четверг с 12:00 до 13:00. В мэрии отметили, что расписание могут изменить по просьбам местных жителей.
Кроме того, на остановке «Центртранстехмаш» на въезде в поселок Карцево (в 300 метрах от ЖК «Смайлино») появился павильон с продуктами. С 8:00 до 20:00 там можно купить хлеб, молоко, сахар, соль, колбасу, консервы, напитки и крупы.
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.