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Фото: Pixabay.com
Браконьер из Москвы застрелил лося в Клепиковском районе. Об
Работники Часловского охотхозяйства во время обхода леса услышали выстрел, а затем нашли тушу лося. Эксперты извлекли пулю и определили, что ее выпустили из карабина.
«Нарезное оружие с выпуска с завода периодически обязательно подвергается процедуре отстрела, то есть в специальной базе хранится описание индивидуальных следов, которые остаются на пуле после прохождения по стволу конкретного оружия, — пояснили в полиции. — Эти следы для оружия, как отпечатки пальцев для человека».
По этим следам можно можно идентифицировать оружие. В базе также хранится информация о его владельце.
Оперативники выяснили, что лося застрелили из карабина, который принадлежит 55-летнему москвичу. У мужчины есть дом неподалеку от деревни Часлово.
По предварительной информации, москвич сознательно не купил лицензию и застрелил лося. Затем, услышав, что его выстрел заметили, бросил тушу. Он повредил карабин, но полицейские доказали причастность мужчины к преступлению.
На жителя столицы завели уголовное дело по части 1 статьи 258 УК. Ему грозит штраф до 500 тысяч рублей или до двух лет тюрьмы.
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