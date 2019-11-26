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Автобусные остановки в Кемерове начали обогревать. Об этом сообщает
Обогреватели в новых «умных» павильонах включаются автоматически. Датчики срабатывают при наличии людей.
Отмечается, что инфракрасные обогреватели могут увеличить температуру внутри павильона на пять-семь градусов.
Новые остановки появились у Драматического театра, парка Ангелов и Искитимского моста. Внутри них есть скамьи, урны и USB-разъемы. В павильонах зимой с 18:00 до 9:00 работает подсветка.
Фото с сайта администрации Кемерова
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.