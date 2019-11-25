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12:20, 25 ноября 2019 111
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Жительница Воронежа более сотни раз ударила гостя ножом

Жительница Воронежа более сотни раз ударила гостя ножом

Жительница Воронежа более сотни раз ударила гостя ножом. Об этом сообщили в региональном следкоме.

Вечером 8 ноября 2018 года женщина была в гостях у знакомой в Левобережном районе города, где познакомилась с 54-летним мужчиной. После застолья они решили продолжить пить алкоголь дома у обвиняемой.

В многоэтажке на улице Острогожской новые знакомые поссорились. Гость ударил хозяйку по руке, та повалила его на пол и двумя ножами нанесла ему не менее 115 ударов. Пострадавший умер на месте.

На 36-летнюю женщину завели уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, совершенное с особой жестокостью»). Она призналась. Обвиняемая находится под арестом.

Дело передали в суд.

Фото с сайта воронежского следкома


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