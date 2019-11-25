Житель Клепиковского района сгорел в своем доме, пожар сняли на видео

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В понедельник, 25 ноября, в деревне Шакино Клепиковского района произошел пожар. Об этом сообщила
Сигнал о возгорании поступил в 16:54, на вызов выехали два расчета. К моменту их прибытия деревянный дом уже горел по всей площади.
На пепелище обнаружили тело мужчины — хозяина дома.
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В магазинах уже начали продавать искусственные елки.