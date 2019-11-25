За неделю рязанские пожарные эвакуировали 20 человек, еще трое погибли

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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
За неделю, с 18 по 24 ноября, в Рязанской области зарегистрировали 41 пожар. 21 из них — загорание мусора, сообщила
Всего огонь уничтожил и повредил 21 здание и два автомобиля.
Во время происшествий спасли одного человека, 20 эвакуировали, один человек пострадал, еще трое погибли.
В среду, 20 октября, загорелся дом на улице Мелиораторов в селе Криуша Клепиковского района, в огне
В пятницу, 22 ноября, горела квартира на улице Сельских строителей в Рязани. Из огня спасли мужчину, его доставили в больницу с отравлением угарным газом. Еще 20 жильцов дома эвакуировали, хозяин квартиры, где произошел пожар,
Кроме того, 23 ноября из озера Развань в Рязанском районе подняли
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В магазинах уже начали продавать искусственные елки.