Воронежских единоросов стало больше в руководстве партии

Воронежское реготделение «Единой России» укрепило свои политические позиции. Лидер воронежских единороссов, председатель областной Думы Владимир Нетесов введен в состав президиума Генсовета, а начальник территориального отдела ЗАГС Бутурлиновского района Воронежской области, секретарь первичного отделения партии города Бутурлиновка Воронежской области Татьяна Тимофеева вошла в состав Генсовета «Единой России». Плановая ротация проводилась 23 ноября на XIX съезде партии.

Делегация воронежского реготделения «Единой России» во главе с его лидером, председателем Воронежской облдумы Владимиром Нетесовым вернулась из Москвы, с федерального XIX съезда партии. В качестве задач, стоящих перед однопартийцами, Нетесов выделил дальнейшее повышение качества жизни и благополучия граждан и мобилизацию партийного актива. По итогам прошедшего форума будет создана программа действий.

«Основные задачи, над решением которых „Единая Россия“ намерена работать, — подчеркнул Нетесов, — дальнейшее повышение качества жизни и благополучия наших граждан, эффективная реализация тех национальных целей, которые стоят перед страной и которые отмечены в майских указах президента Владимира Путина. Все направления, безусловно, важны. Здесь и развитие человеческого капитала, и обеспечение роста экономики, и выполнение социальных обязательств, и обеспечение стабильности, и развитие сельских территорий».

Съезд, по утверждению Нетесова, поставил перед партией задачу мобилизовать актив, начать работу над редакцией новой программы, переформатировать работу общественных приемных и партийных проектов, определив приоритетные направления деятельности. А на предстоящих в избирательном цикле 2020-2021 годов выборах «Единая Россия» должна показать лучший результат и сохранить политическое лидерство в стране.

В Воронежской области скоро пройдут выборы в облдуму и гордуму

Напомним, что в Воронежской области скоро пройдут выборы в облдуму и гордуму.

«В 2020 году в регионе пройдет большая избирательная кампания, подготовка к которой уже началась. В единый день голосования, 13 сентября, состоятся выборы депутатов областной думы и Воронежской гордумы. В Лискинском, Панинском, Каширском районах и Нововоронеже тоже пройдут выборы депутатов. В 14 районах будут выбирать глав городских и сельских поселений, а в 28 — местных депутатов», — отметил Нетесов.

Также он рассказал, что всего в регионе состоится 478 кампаний, а в их ходе должно быть распределено четыре тысячи мандатов.

«Первый этап избирательной кампании — предварительное внутрипартийное голосование по кандидатурам для последующего их выдвижения. Процедура праймериз стартует в конце февраля и завершится в последнее воскресение мая 2020 года. Нам важно, чтобы в предварительном голосовании приняли участие все активные заинтересованные члены и сторонники партии, а также беспартийные, которым близки наши идеи и программа и кто хотел бы вместе с нами продолжать развитие Воронежской области и страны», — заключил Владимир Нетесов.