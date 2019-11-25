Воронежские зоозащитники спасли детеныша дикой норки

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В Воронеже зоозащитники спасли детеныша американской норки, который попал в капкан на сельском участке. Об этом сообщила группа центра реабилитации диких животных «
Животное попало в ловушку в курятнике на участке в селе Карачун Рамонского района. Хозяева вытащили зверя из капкана, связались с волонтерами и попросили о помощи.
Зоозащитники забрали норку в город. В ветклинике животному сделали рентген, никаких серьезных последствий не обнаружили.
Зверя приютил дома один из волонтеров. После того, как сойдут отеки норку выпустят на волю в районе Кожевенного кордона или на территории Воронежского заповедника.
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